Археологи нашли точное место, где Иисус превратил воду в вино: где находится

Одно из самых известных чудес Иисуса Христа – превращение воды в вино – могло произойти не там, где это традиционно считают паломники. В частности, археологи убеждены, что настоящая библейская Кана находится не в Кафр Канна, а в малоизвестном месте под названием Хирбет Кана — заброшенном поселке примерно в 13 км северо-западнее Назарета.

Место, где Иисус превратил воду на вино

Раскопки, проведенные археологами, свидетельствуют, что в период жизни Иисуса здесь существовало еврейское поселение с синагогой, ритуальными купальнями и артефактами, характерными для еврейской культуры. Но главное открытие — система пещер, которая содержала раннехристианские святыни, в частности часовню с надписями "Господи Иисусе" и изображениями крестов.

Археологи подчеркивают, что на самом деле особого внимания заслуживает алтарь, сделанный из саркофага, рядом с которым найдены два больших каменных сосуда. По старинным преданиям, именно такие сосуды могли быть использованы при создании чуда. В Библии говорится, что во время свадьбы Иисус превратил шесть сосудов воды, предназначенных для ритуального омовения, в вино высочайшего качества.

При этом отмечается, что Хирбет Кана полностью соответствует библейскому описанию: он был достаточно близок к Назарету и имел еврейское население. Между тем, Кафр Канна, где сегодня расположена популярная "Церковь свадьбы", не имеет археологических подтверждений существования поселения в римский период.

По мнению исследователей, Кана могла иметь особое значение для Иисуса — не только как место первого чуда, но и как личное "пристанище". Упоминания в Евангелии указывают, что он возвращался туда после событий в Иерусалиме, а один из его учеников, Нафанаил, был родом именно из Каны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что агенты ЦРУ искали Ноев Ковчег с помощью экстрасенсов.



