Зеленский о драгоценных недрах Украины: кому должны достаться ископаемые

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью The Guardian, где сообщил, какая может постигнуть судьба украинские полезные ископаемые и дорогостоящие металлы, если Украина не сможет выстоять в войне, а также прокомментировал, на каких условиях эти ископаемые могут добывать американские партнеры.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Это должно быть взаимовыгодно для всех нас. То, что происходит сейчас – это не выгодно, то, что Путин захватывает наши территории и он просто бесплатно получает бесценные полезные ископаемые на временно оккупированных территориях. Мы знаем, как они уничтожали и возможности добычи и переработки, они уничтожали, распилили целые заводы, затапливали шахты и т.д.

То есть, это и экологическая катастрофа, но прежде всего – это то, что принадлежит украинскому народу, людям, которые есть в земле. Они увлекают это бесплатно. Это нужно защитить, потому что дальше будет еще сложнее, потому что дальше еще дороже. Далее следуют полезные ископаемые то, что я показывал, и редкоземельные, и также я говорил об объемах титана, урана, марганца, много всего", – подчеркивает президент.

Он отметил, что есть внутри территории, контролируемой Украиной: добыча и газа, и нефти, но есть шельф в Черном море, однако сегодня он под оккупацией.

"Это деньги, это наша земля. Это большие деньги, и сегодня под оккупацией русских наемников, русской армии. Это для нас очень дорого. И мы говорим, что те, кто помогает нам защищать нашу землю, именно так, мы защищаем наши ценности и безопасность для всех остальных. Если мы не выдержим, то они пойдут дальше", – заявляет Зеленский.

По словам президента, речь идет не только о безопасности, но и о конкретных деньгах:

"Полезные ископаемые и этого не было раньше, а мы можем дать возможность вкладывать, инвестировать в них нашим партнерам. Прежде всего, американскому бизнесу, американским компаниям, вместе можем разрабатывать вместе добычу, переработку, это для нас рабочие места, доходы для американских компаний, для американцев, для украинцев, для европейцев.

Мы очень открыты, но об этом нужно предметно говорить. Мы начали показывать также предметно, что у нас есть, да для медиа, без засекреченных объемов, но они очень серьезные. Как я приводил пример урана или титана, смотрите, мы самые большие как минимум в Европе, на этом континенте, в таких направлениях, и поэтому мне кажется, что это очень важно защитить".

Владимир Зеленский отмечает, что важно, чтобы до других полезных ископаемых, других земель не дошли россияне, которые могут отдать за долги это все своим союзникам.

"Чтобы это не досталось бесплатно русским или не досталось другим, кому могут отдать русские, Ирану или Северной Корее, могут отдать за что-то, за долги, за какую-то поддержку и Китаю, и тому подобное. Мы не готовы просто так это отдавать, и мне кажется, что с точки зрения безопасности не желательно, чтобы это было под контролем союзников России. Это не в интересах Соединенных Штатов", – добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский также рассказал , что его пытались убить, а в здании Офиса президента раздавались выстрелы, в результате которых погибли люди.