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Запрещенный товар хотели экспортировать из Украины в Румынию – кто этому способствовал

По материалам БЭБ будут судить брокера за подделку таможенных документов на экспорт древесины

сегодня, 12:53
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Недилько Ксения

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу брокера, который подделал документы на перемещение за пределы таможенной территории Украины, с сокрытием от таможенного контроля, лесоматериалов запрещенных к вывозу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию БЭБ.

Запрещенный товар хотели экспортировать из Украины в Румынию – кто этому способствовал

древесина в лесу, фото из открытых источников

Следствием установлено, что мужчина оказывал брокерские услуги по экспорту бруса хвойных пород компании-нерезиденту из Румынии.

Чтобы скрыть лесоматериалы, которые запрещено вывозить из Украины, брокер подменил в таможенных декларациях коды классификации товаров (УКТВЭД). Таким образом, планировали вывезти древесину стоимостью 1 млн грн.

Детективы БЭБ сообщили брокеру о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201-1 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

21-летний уклонист провел четыре дня в горах среди медведей и волков

Отправившись в горы, 21-летний винничанин держал связь со своим отцом, а когда связь с сыном оборвалась, отец решил позвонить по телефону на "горячую линию" пограничников. Насмотревшись в соцсетях видеоинструктажей о горных походах, молодой человек задумал незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Закупил необходимый инвентарь, одежду и обувь, газовый баллончик для приготовления пищи. Двигаясь по онлайн картам, мужчина постоянно информировал отца о координатах своего пребывания. Какие приключения случились с уклонистом – читайте по ссылке.



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