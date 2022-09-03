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Взрывы в Мелитополе, работает ВСУ

Украинцы и дальше на юге уничтожают оккупантов

сегодня, 17:00
Автор:

Slava Kot
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На территории оккупированного русской армией города Мелитополь произошло пять громких взрывов. Об этом известим городской голова города Иван Федоров.

Взрывы в Мелитополе, работает ВСУ

Взрывы в Мелитополе, работает ВСУ. Фото из открытых источников

По словам руководителя города, российские оккупанты постоянно хотели разместить на территории аэропорта свою технику. И украинские силы нанесли удар по российским силам. Именно поэтому в городе произошли взрывы. В сообщении, мэр города Иван Федоров опубликовал фотографии на которых видны тучи дыма.

Детали о нанесенном ущербе, количестве уничтоженной техники и личном составе армии РФ появятся впоследствии. Также еще неизвестно с какого оружия ВСУ нанесли удар по российским позициям.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал со ссылкой на британского военного аналитика, что украинское контрнаступление может оцепить 20 тыс. российских военных. Такая позиция ВСУ может нанести сокрушительное поражение РФ и их армия будет вынуждена отступить с правого берега Днепра. А именно в этом состоит первый этап украинского контрнаступления.

Также, издание "Комментарии" сообщало статистику потерь армии РФ за август 2022 года. По статистике становится заметно, что в августе потери россиян стали больше, чем за предыдущие месяцы лета. Так, украинские воины за последний месяц лета уничтожили 7070 единиц личного состава россиян. Это свидетельствует об удачном контрнаступлении украинских сил на южном направлении страны. За первый день контрнаступления украинские войска уничтожили несколько мощных единиц военной техники РФ, среди которых артиллерийские системы "Сонцепек", "ГРАД", "УРАГАН", а также 11 гаубиц и два танка Т-72. Кроме этого были уничтожены 82 российских кафира.




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