В «Укрэнерго» сообщили, какова причина отключений света и расширили список областей

В результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи – утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Там обратились к потребителям с просьбой не включать несколько электроприборов одновременно, когда свет включается после временного обесточивания.

Отмечается, что сегодня, 3 февраля, по состоянию на 8:30, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – пятницу, 31 января. Причина – понижение температуры воздуха в большинстве регионов.

Вчера 2 февраля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,2% ниже, чем максимум в предыдущее воскресенье – 26 января.

Напомним, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Потребителей просят по возможности – не пользоваться в этот период мощными электроприборами.

Также "Комментарии" писали, что эксперт сообщал, что с 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов, низкие температуры воздуха, в свою очередь, приводят к дефициту в энергосистеме. Однако в Укрэнерго опровергли информацию о введении графиков.