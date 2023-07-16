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В Украину возвращается жара: столбик термометра будет показывать +34 градуса

Во многих регионах будет ясно и безоблачно, только на отдельных территориях ожидаются кратковременные дожди

сегодня, 20:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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В нашу страну возвращается настоящая и беспощадная июльская жара. Как прогнозируют синоптики, в воскресенье и 17 июля, в понедельник в большинстве областей Украины прогнозируется солнечная и жаркая погода без осадков. Ветер будет менять выбранное направление, а столбик термометра пойдет вверх. И даже преодолеет отметку +30 градусов, доберется до +34 градусов. Поэтому будет жарко. Об этом информируют прогнозисты Украинского гидрометцентра.

В Украину возвращается жара: столбик термометра будет показывать +34 градуса

В Украину возвращается жара (фото из открытых источников)

Как свидетельствуют синоптики, на выходные и в начале недели в большинстве регионов Украины осадки не прогнозируются, только 16 июля в восточных регионах, а днем 17 июля в западных областях местами будет идти кратковременный дождь и возможны июльские грозы.


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Что касается ветра, то он будет северо-западным с переходом на юго-западное направление, его скорость будет составлять 3-10 м/с.

Столбик термометра ночью будет показывать +12-19 °; днем воздух прогреется до +23-30°. Однако в Закарпатской области и в регионах крайнего юга страны, а в воскресенье в западных и южных регионах, 17 июля на территории всей страны, кроме восточных регионов, температура поднимется до +28-34°.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет аномальная жара: как и где изменится погода. Ситуация с погодой в нашей стране сложится следующим образом. В ближайшие дни придет аномальная жара. Как предупреждают прогнозисты, во время аномальной жары столбик термометра поднимется до отметки 37 градусов. Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что во многих областях будет гроза и порывы сильного ветра. При этом в западных, северных и нескольких центральных областях кратковременные дожди и грозы.




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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC
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