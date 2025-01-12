В Украине планируют построить ТЭЦ, которые будут работать на мусоре

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Недилько Ксения
ТЭЦ, которые будут работать, в частности, на твердом вторичном топливе, добытом из переработанного мусора, планируют построить в Украине. Благодаря этому сможем снизить зависимость от традиционных энергоресурсов. Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Иллюстративное фото
Громады, где планируется строительство, отбирают. Будут выбирать те, где ориентировочно подобная численность населения. Это позволит создать типичный проект станции, мощность которой сможет обеспечить теплом относительно одинаковую часть населения в выбранных громадах.
Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Тарьей Фернандес и главным специалистом по торговле и восстановлению Хенри Риихимяки, чтобы обсудить перспективы сотрудничества по внедрению этой инициативы.
В первоочередных планах – разработать проект построения таких ТЭЦ в двух наиболее готовых громадах, рассказывает Сергей Сухомлин.
Председатель Агентства уже встретился с финской бизнес-ассоциацией в ноябре на площадке Rebuild Ukraine в Варшаве. Две недели назад прошла повторная встреча. На встрече обсудили готовность финских компаний участвовать в таких проектах.
Тарья Фернандес предложила спланировать тур представителей украинских общин на подобные ТЭЦ в Финляндии для ознакомления с работой станций и спецификой таких объектов.
Кроме того, есть поддержка в разработке проекта от Посольства Великобритании в Украине и Международной финансовой корпорации (IFC).
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