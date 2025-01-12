В Украине планируют построить ТЭЦ, которые будут работать на мусоре

ТЭЦ, которые будут работать, в частности, на твердом вторичном топливе, добытом из переработанного мусора, планируют построить в Украине. Благодаря этому сможем снизить зависимость от традиционных энергоресурсов. Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

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Громады, где планируется строительство, отбирают. Будут выбирать те, где ориентировочно подобная численность населения. Это позволит создать типичный проект станции, мощность которой сможет обеспечить теплом относительно одинаковую часть населения в выбранных громадах.

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в Украине Тарьей Фернандес и главным специалистом по торговле и восстановлению Хенри Риихимяки, чтобы обсудить перспективы сотрудничества по внедрению этой инициативы.

В первоочередных планах – разработать проект построения таких ТЭЦ в двух наиболее готовых громадах, рассказывает Сергей Сухомлин.

"Есть две громады, наиболее подготовленные к построению ТЭЦ: они уже работают над строительством мусороперерабатывающих заводов. Важно, чтобы осуществлялась переработка мусора в громаде, а то, что переработать нельзя, будет идти на сожжение, чтобы обеспечивать громаду теплом через будущую ТЭЦ".

Председатель Агентства уже встретился с финской бизнес-ассоциацией в ноябре на площадке Rebuild Ukraine в Варшаве. Две недели назад прошла повторная встреча. На встрече обсудили готовность финских компаний участвовать в таких проектах.

"Построение ТЭЦ, которые будут работать на топливе RDF и CRF — сложный проект. Но его внедрение точно сработает как инвестиция в будущее. С помощью финских компаний мы сможем гораздо быстрее и эффективнее реализовать его", — отметил Сергей Сухомлин.

Тарья Фернандес предложила спланировать тур представителей украинских общин на подобные ТЭЦ в Финляндии для ознакомления с работой станций и спецификой таких объектов.

Кроме того, есть поддержка в разработке проекта от Посольства Великобритании в Украине и Международной финансовой корпорации (IFC).

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