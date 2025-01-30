В Украине могут снова ввести графики отключения света: эксперт сообщил когда

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Недилько Ксения
Эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены.
Иллюстративное фото
Об этом "Телеграфу" сказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения.
Эксперт подчеркнул, что сейчас месяц, когда из Атлантики приходят теплые и умеренно влажные циклоны, которые несут тепло и туман к нам зимой.
Он пояснил, что сейчас над Алеутским минимумом (самой холодной точкой Земли) формируется антициклон с надвигающимся на Украину арктическим холодом.
С 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов,
Низкие температуры воздуха, в свою очередь, приводят к дефициту в энергосистеме.
Он подчеркнул, что при среднесуточных температурах –10 градусов дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, – не соответствует действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.
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