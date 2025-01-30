В Украине могут снова ввести графики отключения света: эксперт сообщил когда

Эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены.

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Об этом "Телеграфу" сказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения.

" Сегодня в Киеве расцвела сакура – ​​причина тому: возобновление вегетации растений вследствие теплой зимы с температурами днем ​​до +8 градусов С. Но это не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдаются на нашей планете. За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность снизилась в среднем в месяц. Это связано с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере земли. Это ослабляет активность антарктических воздушных масс, которые становятся более теплыми и медленными " , – говорит Игнатьев.

Эксперт подчеркнул, что сейчас месяц, когда из Атлантики приходят теплые и умеренно влажные циклоны, которые несут тепло и туман к нам зимой.

"Сейчас такая воздушная масса в центральной Европе смешалась с горячим сухим воздухом из Сахары. Именно поэтому в Украине сейчас так тепло и цветут сакуры. И главное, мы экономим электроэнергию и не имеем стабилизационных ограничений потребителей – "отключений света" " , – добавляет Игнатьев.

Он пояснил, что сейчас над Алеутским минимумом (самой холодной точкой Земли) формируется антициклон с надвигающимся на Украину арктическим холодом.

С 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов,

Низкие температуры воздуха, в свою очередь, приводят к дефициту в энергосистеме.

" Напомню, что уже за последние 3 года доказано в Украине: при понижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утро и вечер) на уровне 2 ГВт часов. Пока технически этот дефицит мы можем покрыть на уровне 2,1 ГВт часов, но при наличии этой электроэнергии у наших европейских соседей " , — рассказывает Игнатьев .

Он подчеркнул, что при среднесуточных температурах –10 градусов дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт.

" Поэтому, вероятно, это заставит диспетчера вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения " , — подытожил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, – не соответствует действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.