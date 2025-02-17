«В ближайшее время возможна утечка радиации на ЧАЭС»: что известно

В сети распространяется дезинформация об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции. Также украинцев предупреждают о якобы выбросе радиации, который произойдет уже в ближайшее время. Об этом сообщают в МВД Украины и опровергают эту информацию.

Работы ГСЧС на Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС

"Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. На территории ЧАЭС продолжается операция по ликвидации последствий российской атаки дрона. В настоящее время ГСЧС фиксирует только 3 ячейки тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловыми звездами", – отмечают в министерстве.

Там отметили, что украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы. Угрозы населению нет.

"Призываем граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам информации!" – отмечают в МВД.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Чернобыльской атомной электростанции возобновили работы по ликвидации возгорания. Напомним, в пятницу, 14 февраля, вражеский дрон попал в защитное сооружение на ЧАЭС.

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения рассказали о ситуации на 10:00 17 февраля. Отмечается, что было зафиксировано три ячейки тления. О ликвидации последствий вражеского удара сообщили следующее: работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного раскрытия конструкций укрытия и гашения очагов тления; проложены рабочие линии на пять стволов; ситуацию мониторят с помощью БпЛА с тепловизором; от ГСЧС привлечены 91 человек и 18 единиц техники.