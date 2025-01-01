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Тариф на газ и стоимость распределения: что изменится в Новом году

В НКРЭКУ опровергли информацию о повышении тарифов для населения

сегодня, 12:37
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Недилько Ксения

В Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг опровергают информацию о повышении тарифа на газ для населения.

Тариф на газ и стоимость распределения: что изменится в Новом году

Иллюстративное фото

30 декабря НКРЭКУ действительно приняла новые тарифы на транспортировку природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины". Они рассчитаны для точек входа и выхода на период 2025-2029 годов. Эти тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое планируется с 1 января 2025 года.

Однако утверждение новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей. Действующий тариф на газ для населения остается неизменным. Также неизменной остается стоимость распределения газа.

"Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе", – отмечают в НКРЭКУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что уже с 1 января 2025 года услуги по транспортировке газа для внутренних потребителей вырастут в цене на 305%. Причина подорожания – прекращение транзита газа.

Чем вызвано такое решение? Действительно ли у власти не было другого выхода, кроме как возложить содержание украинской ГТС на плечи украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

После этого решения больше вопросов, чем ответов. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, глава комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что решение НКРЭКа поднять на 305% тарифы для объединенной газотранспортной системы Украины, кроме как на грани абсурда не назовешь.



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