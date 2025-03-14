С 1 апреля украинцам грозит штраф более 5 тысяч гривен: что запрещается

С 1 апреля в Украине начинается нерестовый запрет, отлов рыбы в водоемах станет нарушением, за которое предусмотрены немалые штрафы. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Кому с 1 апреля грозят штрафы

Так, согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины "Об утверждении Правил любительского рыболовства", в Украине главные ограничения по вылову рыбы вводятся дважды в год. А именно:

с 1 апреля по 30 мая — действует запрет на отлов рыбы на реках и притоках;

с 1 апреля по 19 июня — на водохранилищах, озерах и заливах.

Штрафы для украинцев, которые, несмотря на все ограничения и предупреждения, рискнут порыбачить, довольно существенные. Например:

за вылов одного окуня — 3162 грн;

за леща — 1 649 грн;

за судака – 3 587 грн;

за сома — 5 117 грн.

Также есть и дополнительные ограничения. К примеру, с 15 февраля по 31 марта любителям порыбачить нельзя вылавливать щуку, иначе грозит штраф в 3 468 грн.

До 30 июня украинцам лучше не ловить раков, ведь за одного выловленного рака придется платить по 3 332 грн. Когда срок запрета истекает, тогда можно ловить не более 30 раков в сутки на одного человека.

Впрочем, некоторую рыбу можно ловить без ограничений. Это:

солнечный окунь;

ротан;

тюлька;

синька.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 10 марта после обеда в селе Малый Листвен Репкинской территориальной громады Черниговской области произошла трагедия. Трое малолетних мальчиков провалились под лед на реке Белоус. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Двоих спасли прохожие. К сожалению, третьего девятилетнего мальчика вовремя вытащить из воды не удалось. Его брата, 2012 г.р., после осмотра медиками госпитализировали в больницу. Еще одного мальчика, 2017 г.р. забрали домой родственники.