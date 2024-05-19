Россия нашла нефть в Антарктиде: одна из стран сделала решительное заявление

На недавние сообщения из России об открытии огромных запасов нефти в Антарктиде отреагировал президент Чили Габриэль Борич, который выразил решительное сопротивление коммерческой добыче энергоресурсов на этом континенте. Обнаруженные Россией запасы нефти расположены в зоне Антарктиды, на которую претендуют Аргентина, Великобритания и Чили.



Россия обнаружила нефть в Антарктиде. Фото из открытых источников

Габриэль Борич в социальной сети X заявил, что Чили будет работать со всеми странами подписантами Договора об Антарктике, чтобы обеспечить соблюдение принципа не использовать материк для добычи полезных ископаемых.

"Чили защищала, защищает и будет защищать Антарктиду, являющуюся континентом науки и мира. Мы будем решительно выступать против любой коммерческой эксплуатации полезных ископаемых и углеводородов", — написал Борич.

Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен сказал, что, несмотря на неподтвержденную информацию, которая время от времени появляется относительно запасов нефти на континенте, Договор об Антарктике четко запрещает их разработку. Клаверен подчеркнул, что Чили, как и другие антарктические страны, будет продолжать твердо отстаивать сохранение Антарктиды.

Как указывает The Telegraph, запасы нефти были найдены российским исследовательским кораблем "Александр Карпинский", принадлежащий российскому агентству "Росгео" и отвечающий за поиск запасов полезных ископаемых для коммерческой эксплуатации. По предварительным оценкам, объемы найденного в Антарктиде месторождения составляют 511 млрд баррелей, что в десять раз больше, чем добыли нефти в Северном море за последние 50 лет.

Это открытие создает беспокойство по поводу коммерческой добычи ресурсов на защищенном Договором об Антарктиде континенте от 1959 года. По всей вероятности, этот вопрос станет одной из ключевых тем во время ежегодной встречи подписантов Договора об Антарктике, которая пройдет в Индии.

Договор об Антарктике – это международный договор, подписанный 12 странами в декабре 1959 года о запрете испытывать на континенте оружие, добывать полезные ископаемые в коммерческих целях и отсрочивает территориальные споры за Антарктиду. Со времени подписания к договору присоединились 54 страны, в том числе и Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чили один из немногих лидеров Южной Америки, который осудил российскую агрессию и поддержал Украину в войне.

Также "Комментарии" писали о вулкане в Антарктиде, который выбрасывает в воздух ежедневно золота на четверть миллиона гривен.