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Повышение тарифов на свет: в Минэнерго сделали заявление

В Минэнерго опровергли информацию о планируемом повышении тарифов

сегодня, 14:52
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Недилько Ксения

В Украине пока не планируется повышение тарифов на электроэнергию. Вопрос вообще не стоит в повестке дня, как и не существует никакого решения или проекта решения, отметили в Министерстве энергетики Украины.

Повышение тарифов на свет: в Минэнерго сделали заявление

Иллюстративное фото

Распространение ложных заявлений по тарифам – это попытка врага дестабилизировать ситуацию в Украине, добавляют в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине пока не планируется повышение тарифов на электроэнергию. Правительство расширило список категорий граждан, которые могут получать электроэнергию по льготным тарифам.

"В настоящее время рыночная стоимость электрической энергии составляет 7-8 грн за киловатт, и хотя энергетические компании частично не получают ожидаемую прибыль, они продают электроэнергию как государственным, так и частным предприятиям, что позволяет покрывать затраты на производство и обеспечивает прибыль", — пояснил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

Он также отметил, что с 1 января этого года правительство расширило категории граждан, которые могут получать электрическую энергию по льготным условиям.

Также портал "Комментарии" писал, что информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, не соответствует действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Такой фейк распространяется в Telegram каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графика" пользователей направляют в Telegram-бот. Подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей. Цель таких действий – увеличить охват конкретного ресурса.



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