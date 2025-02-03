По Украине ввели отключение света: что известно о графиках

В некоторых областях по указанию НЭК "Укрэнерго" введены аварийные отключения света. В таких случаях графики отключения электроэнергии не действуют. Причины тоже не указываются. Однако потребителей на сайтах местных обленегро просят экономно потреблять электроэнергию для стабилизации напряжения.

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Известно, что в настоящее время аварийные отключения действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 1 февраля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Из-за обстрела в некоторых областях ввели аварийные отключения света.

В Укрэнерго сообщили, что в связи с ракетной атакой применили аварийные отключения электроснабжения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. По поводу последствий враждебных попаданий сообщалось, что зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, из-за этого десятки людей без света. Отмечается, что специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Также "Комментарии" писали, что эксперт сообщал, что с 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов, низкие температуры воздуха, в свою очередь, приводят к дефициту в энергосистеме. Однако в Укрэнерго опровергли информацию о введении графиков.