Отключение света может вернуться: названо условие

Пока ситуация в энергетике стабильная, и если в феврале будет -5°C и ниже, то отключения света вернутся. Об этом заявил директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире КИЕВ24.

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Также он добавил, что оккупанты стремятся уничтожить находящиеся на поверхности компрессорные станции газохранилищ. Несмотря на повреждения — катастрофы нет.

Отметим, что вчера россияне совершили ракетную атаку на Украину. В частности, пытались повредить газохранилища на Западе страны. Впрочем, возможность повредить именно хранилища позже опровергли.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера с 6 утра по Украине раздавались взрывы из-за массированной ракетной атаки России по областям.

В воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22МЗ, также были запущены крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Ракеты летели преимущественно на запад Украины, взрывы раздавались в разных городах. Однако оккупанты уже сообщили, куда "целились".

"Удар нанесен возле аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении", — пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на слова координатора "пророссийского подполья" Лебедева.

Также "Комментарии" писали, что в Телеграме распространяется информация о введении графиков отключения газа. Информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину – не соответствует действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Такой фейк распространяется в Telegram каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графика" пользователей направляют в Telegram-бот. Подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей. Цель таких действий – увеличить охват конкретного ресурса.