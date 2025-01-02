Из-за остановки транзита газа некоторые жители оказались в критическом положении

Российские войска займутся заготовкой дров на территории временно оккупированного Приднестровья в Молдове.

Приднестровье

В результате отключения Украиной российских поставок газа в Европу, а также решения правительства Молдовы о разрыве отношений с "Газпромом", Приднестровье отрезано от поставок газа. Теперь оккупанты ограничили до минимума потребление ранее накопленных запасов газа и угля, и рубят лес.

Школы в Приднестровье перейдут на дистанционное обучение из-за энергетического кризиса. Об этом Марианна Присяжнюк, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и координатор проекта "Дельта-24" рассказала в эфире КИЕВ24.

По ее словам, поставки газа для частного сектора в регионе были отключены.

Напомним, в газотранспортной компании "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредили, что в многоквартирных домах газ останется доступным только для приготовления пищи.

Это произошло после прекращения транзита по территории Украины и отказа России поставлять газ по другим маршрутам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 1 января 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Об этом сообщают в Минэнерго. Иллюстративное фото Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров. "Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.