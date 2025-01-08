«Графики отключения газа в Украине»: что известно

Информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, не соответствует действительности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Иллюстративное фото

Такой фейк распространяется в Telegram-каналах со скриншотом несуществующей статьи в одном из украинских изданий. Для просмотра "графика" пользователей направляют в Telegram-бот.

Подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей.

Цель таких действий – увеличить охват конкретного ресурса.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что Нацбанк опроверг информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

Медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не отмечая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет.

В НБУ отмечают, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

"Советуем всегда доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезно фейковые новости, распространяющие анонимные телеграмм-каналы и недобросовестные медиа, чтобы взорвать доверие граждан к финансовому сектору Украины", — заявили в Нацбанке.