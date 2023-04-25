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Forbes посчитали стоимость всех полезных ископаемых на территории Украины

Основная стоимость природных ресурсов Украины находится на Левобережье. Именно эту территорию пытается оккупировать русские силы.

25 апреля 2023, 19:15
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Автор:

Slava Kot

Россия пытается оккупировать Украину через несколько разных целей. Одним из них являются полезные ископаемые, которые оцениваются в 14,8 трлн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Forbes посчитали стоимость всех полезных ископаемых на территории Украины

Подсчитана цена всех полезных ископаемых на территории Украины. Фото из открытых источников

В последний раз Украина считала стоимость природных ресурсов в 2005 году. Тогда разведанные запасы оценили в 150 тыс. долларов на душу населения, что в целом равняется оценке в 7-10 трлн долларов.


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В Forbes решили обновить эту оценку. Аналитики издания посчитали, что общая стоимость полезных ископаемых на территории Украины выросла до 14,8 трлн долларов. Интересно, что три украинских области владеют 70% от общей суммы природных ресурсов: Донецкая – 3,8 трлн долларов, Днепропетровская – 3,5 трлн долларов и Луганская – 3,2 трлн долларов.

В целом большинство областей Левобережной Украины имеет более высокие показатели общей стоимости полезных ископаемых: Полтавская область — 790 млрд, Харьковская — 685 млрд, Запорожская — 605 млрд. Ресурсы аннексированного Крыма оценены в 206 млрд долларов. На территории Правобережной Украины самые высокие показатели в Житомирской и Львовской области – 555 млрд и 521 млрд соответственно.

Оказалось, что 62% всей стоимости полезных ископаемых обеспечивает каменный уголь, дальше идет железная руда – 14%. Остальные природные ресурсы имеют менее 5% от общей стоимости. Также издание высчитало и общий объем полезных ископаемых, который составляет 111 млрд. тонн.

Просмотреть стоимость всех полезных ископаемых Украины по областям можно ниже:

Forbes посчитали стоимость всех полезных ископаемых на территории Украины - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал об индексе курицы: какова цена килограмма куриного филе в разных странах мира.

Также "Комментарии" писали о рейтинге "прозрачности" городов Украины по состоянию на 2023 год: кто возглавил список.



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Источник: https://forbes.ua/money/viyna-za-resursi-forbes-otsiniv-vartist-vsikh-korisnikh-kopalin-ukraini-25042023-13255
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