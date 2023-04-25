Forbes посчитали стоимость всех полезных ископаемых на территории Украины

Россия пытается оккупировать Украину через несколько разных целей. Одним из них являются полезные ископаемые, которые оцениваются в 14,8 трлн долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Подсчитана цена всех полезных ископаемых на территории Украины. Фото из открытых источников

В последний раз Украина считала стоимость природных ресурсов в 2005 году. Тогда разведанные запасы оценили в 150 тыс. долларов на душу населения, что в целом равняется оценке в 7-10 трлн долларов.

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В Forbes решили обновить эту оценку. Аналитики издания посчитали, что общая стоимость полезных ископаемых на территории Украины выросла до 14,8 трлн долларов. Интересно, что три украинских области владеют 70% от общей суммы природных ресурсов: Донецкая – 3,8 трлн долларов, Днепропетровская – 3,5 трлн долларов и Луганская – 3,2 трлн долларов.

В целом большинство областей Левобережной Украины имеет более высокие показатели общей стоимости полезных ископаемых: Полтавская область — 790 млрд, Харьковская — 685 млрд, Запорожская — 605 млрд. Ресурсы аннексированного Крыма оценены в 206 млрд долларов. На территории Правобережной Украины самые высокие показатели в Житомирской и Львовской области – 555 млрд и 521 млрд соответственно.



Оказалось, что 62% всей стоимости полезных ископаемых обеспечивает каменный уголь, дальше идет железная руда – 14%. Остальные природные ресурсы имеют менее 5% от общей стоимости. Также издание высчитало и общий объем полезных ископаемых, который составляет 111 млрд. тонн.

Просмотреть стоимость всех полезных ископаемых Украины по областям можно ниже:





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