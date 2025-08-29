Жители Украины в большинстве своем не платят за коммунальные услуги, в результате чего ежемесячно растут долги за воду, свет, газ, тепло и другие услуги. Как отмечается в отчете Госстата за 2 квартал 2025 года, по всем регионам Украины и Киеву, общая задолженность составляет 106,7 миллиардов гривен.

Долги украинцев за коммуналку превысили 100 миллиардов гривен, — Госстат

Наибольший долг был за поставку тепловой энергии и горячей воды – 35,2 млрд гривен;

за газ украинцы задолжали – 32,3 млрд. гривен;

за электроэнергию — 17,1 млрд. гривен;

за холодную воду — 10,2 млрд гривен;

за в правление многоквартирным домом — 8,8 млрд гривен;

за вывоз мусора – 3,1 млрд. гривен.

По регионам:

- за управление многоквартирным домом в лидерах антирейтинга г. Киев, Днепропетровская и Харьковская области соответственно;

- за воду самый большой долг в Днепропетровской области – более 2, 104 миллиарда гривен;

- за отопление и горячую воду в лидерах также Днепропетровщина, Донетчина и Полтавщина;

- за вывоз мусора – Днепропетровщина, Харьковщина и Донетчина.

Следует отметить, что некоторые данные в отчете обозначены пометкой "конфиденциально", в частности, за электроэнергию по областям, частично – за газоснабжение, а также по некоторым областям, таким как Запорожская, Херсонская или город Киев.

