Что происходит с транзитом российского газа через Украину

1 января 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Об этом сообщают в Минэнерго.

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Украина в установленном порядке проинформировала об этом международные партнеры.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", – подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

С 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей, отметили в Министерстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг опровергают информацию о повышении тарифа на газ для населения.

30 декабря НКРЭКУ действительно приняла новые тарифы на транспортировку природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины". Они рассчитаны для точек входа и выхода на период 2025-2029 годов. Эти тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое планируется с 1 января 2025 года. Однако утверждение новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей. Действующий тариф на газ для населения остается неизменным. Также неизменной остается стоимость распределения газа.

"Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе", — отмечают в НКРЭКУ.