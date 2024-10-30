Атаки ВСУ остановили эксплуатацию всех вышек захваченного «Черноморнефтегаза»

Оккупанты признали, что захваченное РФ предприятие "Черноморнефтегаз" полностью прекратило эксплуатацию всех незаконно используемых россией на шельфе Черного моря месторождений после ударов Сил обороны Украины по буровым платформам. В этой связи объем добычи полезных ископаемых в оккупированном Крыму снизился на 28,1%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра журналистских расследований.

Захваченная СПБУ «Таврида» с установленной на нее российскими военными РЛС «Нева» на Одесском месторождении

Как сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС, об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, проект которого в 29 октября был одобрен на заседании крымского правительства.

Как отмечается, в июне 2022 года украинские военные нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море. В этой связи, отмечает ТАСС, речь шла об остановке работы только на трех платформах "Черноморнефтегаза", тогда как о полном прекращении эксплуатации месторождений ранее не сообщалось.

"Объем добычи полезных ископаемых уменьшился на 28,1% из-за прекращения эксплуатации всех месторождений на шельфе Черного моря ГУП РК "Черноморнефтегаз" с июня 2022 года", – говорится в прогнозе.

Агентство также напоминает, что в мае 2023 года заместитель гендиректора захваченного "Черноморнефтегаза" Олег Гринь сообщал, что из-за ударов ВСУ предприятие получило в I квартале 2023 года чистый убыток в размере более 1 млрд рублей. Добыча на морском шельфе составила 90% в общем объеме добычи компании.

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