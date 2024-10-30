Атаки ВСУ остановили эксплуатацию всех вышек захваченного «Черноморнефтегаза»

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Недилько Ксения
Оккупанты признали, что захваченное РФ предприятие "Черноморнефтегаз" полностью прекратило эксплуатацию всех незаконно используемых россией на шельфе Черного моря месторождений после ударов Сил обороны Украины по буровым платформам. В этой связи объем добычи полезных ископаемых в оккупированном Крыму снизился на 28,1%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра журналистских расследований.
Захваченная СПБУ «Таврида» с установленной на нее российскими военными РЛС «Нева» на Одесском месторождении
Как сообщает российское государственное пропагандистское агентство ТАСС, об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, проект которого в 29 октября был одобрен на заседании крымского правительства.
Как отмечается, в июне 2022 года украинские военные нанесли три удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в Черном море. В этой связи, отмечает ТАСС, речь шла об остановке работы только на трех платформах "Черноморнефтегаза", тогда как о полном прекращении эксплуатации месторождений ранее не сообщалось.
"Объем добычи полезных ископаемых уменьшился на 28,1% из-за прекращения эксплуатации всех месторождений на шельфе Черного моря ГУП РК "Черноморнефтегаз" с июня 2022 года", – говорится в прогнозе.
Агентство также напоминает, что в мае 2023 года заместитель гендиректора захваченного "Черноморнефтегаза" Олег Гринь сообщал, что из-за ударов ВСУ предприятие получило в I квартале 2023 года чистый убыток в размере более 1 млрд рублей. Добыча на морском шельфе составила 90% в общем объеме добычи компании.
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