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Женщина постирала своего кота в стиральной машинке: что с ним произошло

Кот Пабло выжил после стирки в стиральной машинке на 55 минут.

1 июля 2025, 15:05
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Slava Kot

В Австралии произошел курьезный инцидент, когда девятимесячный бирманский кот, по имени Пабло, выжил после полного 55-минутного цикла стирки в стиральной машине. Несмотря на серьезные травмы, кот не только выжил, но почти полностью выздоровел.

Женщина постирала своего кота в стиральной машинке: что с ним произошло

Кот Пабло выжил после стирки в машинке. Фото: 7News

Инцидент произошел в доме семьи в штате Квинсленд. Владелица кота, по имени Ша, оставила дверцу стиральной машины открытой. Находившийся в ванной комнате Пабло залез внутрь вздремнуть. Не заметив кота, владелица запустила 55-минутную профилактическую стирку с холодной водой без белья, но с животным внутри.

Когда цикл завершился и владелица кота открыла дверцу, она с ужасом обнаружила любимого питомца в критическом состоянии. Ша срочно доставила кота в Специализированную больницу для мелких животных (SASH) в Австралии, где ветеринары боролись за его жизнь.

Женщина постирала своего кота в стиральной машинке: что с ним произошло - фото 2

Кот выжил после цикла стирки в стиральной машинке

По словам врача Эллы Ярсли, Пабло получил черепно-мозговую травму, повреждение легких и потерял несколько пальцев. По ее словам, "это почти чудо, что он выжил". Через неделю после инцидента, врачи заявили, что Пабло "почти полностью поправился".

Женщина постирала своего кота в стиральной машинке: что с ним произошло - фото 3

Кот выжил после цикла стирки в стиральной машинке

Медики SASH подчеркнули, что хотя эта история кажется невероятной, подобные случаи бывают чаще, чем можно подумать. Стиральные машины считаются одним из любимых мест для кошек, где те ищут тепло и покой. Поэтому ветеринары призывают владельцев животных быть особенно внимательными перед запуском стирки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о курьезном случае, когда пара случайно отправила своего кота в посылке.

Также "Комментарии" писали, что кошка воскресла и пришла домой после собственной кремации.



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Источник: https://7news.com.au/news/miracle-cat-pablo-survives-full-washing-machine-cycle-on-the-gold-coast-c-19116635
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