Все котокафе нужно закрыть: зоозащитники объяснили почему

Котокафе, где посетители могут пообщаться с котами, не должны существовать, потому что у них животные не защищены от стресса, пишет Independent со ссылкой на британских зоозащитных организаций RSPCA и Cats Protection.

Зоозащитники против котокафе. Фото из открытых источников

Зоозащитники отмечают, что в этих кафе "почти невозможно" удовлетворить потребности кошек, поскольку у них есть ограниченные возможности укрыться или убежать от чрезмерного внимания. Кроме того, коты в таких заведениях не имеют доступа на улицу, где они могли бы выражать свое естественное поведение.

"Мы обожаем кошек и поэтому понимаем привлекательность кошачьих кафе. Однако, хотя коты, торт и кофе могут быть счастливой комбинацией для людей, для кошек, которые круглосуточно живут в этих кафе, это, вероятно, совсем другая история. Мы не верим, что такая среда может постоянно обеспечиваться. по защите кошек в RSPCA Элис Поттер.

По мнению зоозащитников, коты в подобных заведениях могут испытывать стресс не только из-за навязчивого внимания людей, но и из-за наличия рядом многих других кошек.

Заявление зоозащитников появилось на фоне всплеска популярности котокафе в Великобритании. Только в Англии лицензировано более 30 подобных заведений. Однако, возможно, большее котокафе работает без присмотра или регулирования из-за нечеткости законодательства.

Зоозащитные организации призывают местные власти не выдавать лицензии на новые учреждения и не продлевать действующие лицензии, чтобы в конце концов прекратить деятельность таких кафе.

Однако владельцы кафе, хоть и признают необходимость тщательного контроля за их работой, отвергают беспокойство зоозащитников.