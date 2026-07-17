Владельцы кошек совсем не понимают этот жест: ветеринары ошеломили правдой

Многие владельцы кошек хотя бы раз замечали, как их любимец ритмично перебирает лапками одеяло, лежанку или даже колени хозяина. Ветеринары объясняют, что такое поведение вполне естественно и в большинстве случаев свидетельствует о комфорте, доверии и ощущениях безопасности.

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Как сообщает Egeszseg Kalauz, эта привычка формируется еще в первые дни жизни котят. Во время кормления они нажимают лапками на живот матери, стимулируя выделение молока. Именно поэтому во взрослом возрасте такие движения ассоциируются у кошек с теплом, покоем и защищенностью.

Специалисты отмечают, что если животное одновременно мурлычет, имеет расслабленный вид и полузакрытые глаза, причин для беспокойства нет. Более того, когда кот перебирает лапками именно на своем хозяине, это считается одним из самых ярких проявлений доверия и привязанности.

Во время этого ритуала кошки нередко испускают когти. Ветеринары отмечают, что такое поведение не является признаком агрессии, а лишь остатком инстинктов, сформированных еще в детстве. Если когти доставляют неудобства, рекомендуется положить на колени плед или регулярно подстригать их.

Кроме того, на подушечках лап у кошек расположены железы, выделяющие феромоны. Перебирая кавычками, животное оставляет свой запах, обозначая место или человека как безопасные.

Впрочем, иногда это поведение помогает котам преодолевать стресс после переезда, появления нового члена семьи или посещения ветеринара.

В то же время, врачи советуют внимательнее присмотреться к любимцу, если привычка внезапно исчезла или стала чрезмерно навязчивой. Особенно если это сопровождается потерей аппетита, вялостью, постоянным желанием скрываться, чрезмерным вылизыванием или признаками боли. В таких случаях животное рекомендуют показать ветеринару.

Специалисты также отмечают, что далеко не все кошки перебирают кавычками. Одни делают это регулярно, другие только в детстве или на мягких поверхностях, а некоторые не имеют такой привычки совсем. Это считается нормальной особенностью характера и не свидетельствует о проблемах со здоровьем или недостаточной привязанности к хозяину.

Портал "Комментарии" уже писал , что многие люди замечали, что коты регулярно появляются возле их дома или даже заходят во двор. Такое поведение не случайно. Как отмечает издание Zoorithm, домашних и бездомных кошек могут привлекать безопасные условия, еда или даже обычное человеческое внимание.