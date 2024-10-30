Ветеринары назвали породы собак, подверженные болезням

Перед тем, как завести собаку, стоит не только учесть внешний вид и темперамент любимца, но и учесть возможные риски для его здоровья. По словам ветеринара с многолетним опытом, существует по меньшей мере пять пород, которые чаще других страдают генетически обусловленными заболеваниями. Выбирая этих собак, владельцы должны быть готовы к определенным трудностям.

Породы собак, которых ветеринары не советуют заводить из-за частых болезней

1. Английский бульдог: тяжелое дыхание и склонность к проблемам с суставами

Трогательные, сильные и часто забавные – английские бульдоги уже давно завоевали популярность. Но эта порода имеет свои особенности, которые могут превратить жизнь владельца в настоящий вызов. Основная проблема бульдогов – их дыхательные пути, ведь специфическое строение носа приводит к частым респираторным заболеваниям. Кроме того, английские бульдоги часто страдают дисплазией суставов, что требует тщательного ухода и внимания к подвижности собаки.

2. Немецкая овчарка: преданный друг с проблемами опорно-двигательного аппарата

Эта порода известна своим острым умом и безграничной преданностью, но среди ее представителей распространены серьезные проблемы со здоровьем. Больше всего это касается суставов: немецкие овчарки часто страдают дисплазией тазобедренного сустава, а также дегенеративной миелопатией, которая может вызвать постепенный паралич конечностей. Выбирая эту породу, владельцы должны быть готовы к дополнительным расходам на медицинский уход.

3. Мопс: короткий нос – не всегда преимущество

Мопсы часто вызывают улыбку своим видом, но за милой мордашкой скрываются серьезные проблемы. Как и английские бульдоги, мопсы страдают респираторными заболеваниями из-за специфического строения носоглотки. К тому же, эта порода имеет склонность к проблемам со зрением из-за больших выступающих глаз. Владельцы мопсов часто вынуждены обращаться к ветеринарам с вопросами, связанными с поражениями роговицы или инфекциями.

4. Лабрадор ретривер: дружелюбный, но склонный к лишнему весу

Популярность лабрадоров в мире объясняется их добродушием и разумом. Однако у этой породы также есть свои "слабые места". Лабрадоры часто имеют проблемы с весом, что может вызвать различные заболевания суставов, включая дисплазию. Кроме того, лабрадоры подвержены аллергиям, которые могут вызывать кожные заболевания, требуя специального ухода и диеты.

5. Чихуахуа: маленькие размеры – большие проблемы

Маленькая, но смелая – чихуахуа давно стала любимцем многих, однако эта порода не лишена своих затруднений. Из-за хрупкого скелета чихуахуа часто подвергаются переломам и травмам. Кроме того, у этой породы существует высокий риск развития гидроцефалии – накопление жидкости в мозге, что может привести к серьезным неврологическим проблемам. Владельцы чихуахуа должны быть готовы к постоянному вниманию к здоровью своего любимца.

Выбирая собаку, важно учесть не только ее внешний вид и размеры, но и возможные риски для здоровья.