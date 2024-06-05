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ТОП-5 самых дорогих пород кошек в мире

Золотые усы: кошки, которые стоят больше вашей квартиры

сегодня, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире домашних животных существуют породы кошек, стоимость которых может сравниться с ценой роскошного автомобиля или даже квартиры в центре большого города. Речь идет о редких породах, которые поражают своей красотой, уникальностью и конечно, ценой. Вот пятерка самых дорогих пород кошек в мире:

ТОП-5 самых дорогих пород кошек в мире

Самые дорогие кошки в мире 2024 года

1. Ашера 

Ашера — это результат генетических экспериментов, результатом которых стала порода кошек, напоминающая миниатюрных леопардов. Эта порода может достигать веса до 15 килограммов и отличается необычным окрасом и крупными размерами. Цена такой кошки может достигать 125,000 долларов. Ашера не только красива, но и очень умна, она способна выполнить множество команд и требует особого ухода.

ТОП-5 самых дорогих пород кошек в мире - фото 2

2. Бенгальская кошка 

Бенгальская кошка привлекает внимание своим экзотическим внешним видом, который напоминает диких предков. Их шерсть покрыта ярко выраженными пятнами или мраморным узором. Цена на бенгальских кошек начинается от 1,000 до 25,000 долларов за особь шоу-класса.

ТОП-5 самых дорогих пород кошек в мире - фото 3

3. Каракет 

Каракет — редкая порода, полученная в результате скрещивания домашней кошки и дикого каракала. Эта порода известна своими крупными размерами, длинными ногами и очень выразительными глазами. Цены на каракетов начинаются от 7,000 долларов и могут достигать до 15,000 долларов за особь.

ТОП-5 самых дорогих пород кошек в мире - фото 4

Эти породы кошек не только красивы и уникальны, но и требуют особого подхода в уходе, включая качественное питание, регулярные ветеринарные осмотры и, конечно же, достаточно внимания и любви от их владельцев. Инвестиции в такое животное требуют не только финансовых затрат, но и времени на уход и взаимодействие, что делает их не просто питомцами, а полноправными членами семьи для тех, кто готов их приобрести.



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