ТОП-5 пород собак, идеально подходящих для жизни в квартире

Для тех, кто мечты завести собаку, но живет в квартире, существуют породы, которые чувствуют себя отлично даже в небольших просторах. В этой статье мы собрали пятерку собак, идеально подходящих для городской жизни.

ТОП-5 самых лучших пород собак для квартиры

1. Французский бульдог

Эти компактные и дружелюбные собаки – настоящие любимцы жителей городов. Они весят всего 8–14 кг и не нуждаются в длительных прогулках. Французские бульдоги любят покой, им будет комфортно даже в небольшой квартире. А еще эти собаки отлично ладят с детьми и другими животными.

2. Мопс

Мопсы – настоящие компанейские собаки. Они любят проводить время с хозяином и не нуждаются в много пространстве для активностей. Благодаря их размеру и спокойному характеру мопсы – идеальный вариант для квартиры. К тому же они не слишком шумные, что важно для соседей.

3. Йоркширский терьер

Эта порода идеальна для тех, кто ищет маленького и энергичного друга. Йорки весят до 3,5 кг и не линяют, что особенно оценят люди, склонные к аллергии. Они веселые, любознательные, но не требующие много места. Главное – обеспечить им регулярные прогулки и немного игр дома.

4. Ши-тцу

Ши-тцу – маленькие собаки с большим сердцем. Они спокойны, но в то же время любят играть. Благодаря компактному размеру им удобно в квартире. Единственное, что следует учесть, это уход за их шерстью. Регулярное расчесывание поможет сохранить их роскошный вид.

5. Чиуахуа

Самые маленькие собаки в мире легко находят себе место даже в самой маленькой квартире. Чихуауа любят тепло и внимание, а еще они очень преданы своим хозяевам. Это активная порода, но их потребности в физических перегрузках можно удовлетворить даже в квартире.



Прежде чем завести собаку, подумайте о ее характере, потребностях и вашем образе жизни. Все породы из этого списка подходят для квартир, но у каждой из них есть свои особенности. Выбирайте ответственно, и ваш четвероногий друг станет для вас источником радости на многие годы.