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ТОП-10 собачьих улыбок: какую породу выбрать для домашнего счастья

Лабрадоры и бигли в лидерах: какие собаки сделают вас счастливее

24 июня 2024, 16:04
Автор:
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Черновалова Кристина
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В последние годы статистика любви к собакам демонстрирует уверенный рост. По данным исследований, приблизительно в каждой третьей семье теперь живет собака, и количество пушистых друзей продолжает увеличиваться с каждой неделей. Выбор питомца — это не только вопрос предпочтений, но и ответственный шаг, ведь разнообразие пород собак предлагает широкий спектр характеров и особенностей. В этом контексте портал Scotsman представил список десяти самых счастливых пород, которые могут стать радостным и жизнерадостным дополнением к любой семье.

ТОП-10 собачьих улыбок: какую породу выбрать для домашнего счастья

Какие собаки сделают вас счастливее

Лабрадор-ретривер возглавляет этот список. Эта порода известна своей непринужденной радостью и любовью к жизни. Прогулки, игры и ласка преобразуются в настоящий праздник для лабрадоров. Бордер-колли, занимающие вторую позицию, обожают активные виды досуга и могут проводить часы, наслаждаясь свободой на открытом воздухе.

Бигли, популярные своими дружелюбными и веселыми мордочками, занимают третью строку рейтинга. Они излучают счастье каждым движением, особенно когда их улыбка сопровождается махающим в такт хвостом. На четвертом месте находится бишон фризе, порода, которая исторически ассоциировалась с французской аристократией и по сей день известна своим веселым духом.

Ирландские сеттеры, известные своим безграничным энтузиазмом к играм, и Бедлингтон-терьеры с их заразительными улыбками также занимают высокие позиции в списке. Не отстают и маленькие породы, такие как брюссельский гриффон и мальтийская болонка, чья игривость и нахальство могут подарить массу радостных моментов.

Золотые ретриверы и кинг-чарльз-спаниели замыкают десятку. Обе породы известны своей преданностью и спокойствием, делая их идеальными спутниками для любой семьи.



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