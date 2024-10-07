Правильный уход: можно ли собакам спиливать когти

Уход за когтями собаки является важной частью общего ухода за домашним питомцем. Чаще ветеринары срезают когти собакам специальными ножницами, однако когти можно и спиливать. Регулярное подпиливание когтей помогает избежать многих проблем со здоровьем и комфортом собаки. Но можно ли собакам спиливать когти пилой, и как это делать правильно, рассказывает портал "Комментарии".



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Почему важно подпиливать когти собакам

Слишком длинные когти могут привести к ряду проблем. Они могут начать закручиваться и врезаться в подушечки лап, что вызывает боль, инфекции и затруднения при ходьбе. Длинные когти также могут влиять на ходьбу и позу собаки, что может привести к дискомфорту и даже проблемам с суставами со временем. В тяжелых случаях длинные когти могут вызвать деформацию пальцев и структуру лапы.

Как правильно подпиливать когти собакам

Подпиливание когтей может быть стрессовым процессом для многих собак, поэтому важно начинать приучать их к этому с раннего возраста. AKC рекомендует начинать с того, чтобы дать щенку понюхать пилу для когтей или гриндера, а затем постепенно приучать к звуку и вибрации инструмента. Важно использовать специальные пилки или гриндеры для собак во избежание травм.

Рекомендуется использовать лакомство для положительного подкрепления в процессе подпиливания. Это поможет сделать процесс менее стрессовым для собаки. Важно найти тихое место, где собака будет чувствовать себя комфортно и где не будет отвлекающих факторов.

Как часто нужно подпиливать когти

Частота подпиливания когтей зависит от активности собаки и типа ее когтей. Обычно рекомендуется подпиливать когти каждые 3-4 недели. Если собака много гуляет по жестким поверхностям, ее когти могут естественно стачиваться, и потребность в подпиливании может быть менее частой.

Что делать, если вы боитесь подпиливать когти самостоятельно

Если вы боитесь подпиливать когти своей собаке самостоятельно, всегда можно обратиться к профессиональному грумеру или ветеринару. Они имеют опыт и знания, чтобы сделать это безопасно и безболезненно для вашего любимца.

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