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Опасные пушистики: какие собаки чаще всего кусаются

Каждая из этих пород собак требует профессиональной дрессировки.

23 апреля 2024, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В современном мире выбор домашнего питомца может стать настоящим испытанием, особенно когда речь идет о собаках. От огромного разнообразия пород к свойственным им характеристикам – выбор может быть сложным. Недавнее исследование в США, охватившее примерно пять миллионов случаев укусов, выделило десять пород, которые чаще всего становятся виновниками агрессивных инцидентов.

Опасные пушистики: какие собаки чаще всего кусаются

Рейтинг пород собак с высоким риском укусов

На первом месте оказался Сибирский хаски. Эта порода не только поражает своей красотой, но и требует значительных усилий по уходу и воспитанию. Хаски нуждаются в активности и четком лидерстве со стороны владельца, иначе они могут стать источником проблем, включая агрессивное поведение.

Опасные пушистики: какие собаки чаще всего кусаются - фото 2

Джек-рассел-терьер занимает второе место. Эти энергичные дети, созданные для охоты, могут проявлять агрессию из-за своих инстинктов. Хотя с ответственным подходом к тренировкам можно минимизировать риск нежелательного поведения.

Опасные пушистики: какие собаки чаще всего кусаются - фото 3

Третье место занимает Ротвейлер – порода, часто страдающая стереотипами о своей агрессивности. Хотя большинство ротвейлеров являются кроткими и преданными спутниками, ненадлежащая дрессировка может привести к серьезным проблемам.

Опасные пушистики: какие собаки чаще всего кусаются - фото 4

Среди других пород, входящих в десятку, есть Тоса-ину, Бордер-колли, Немецкая овчарка, Кокер-спаниель, Чихуахуа, Питбультерьер и Чау-чау. Каждая из этих пород требует индивидуального подхода в дрессировке и социализации.

Выбор собаки – ответственный шаг. Специалисты советуют будущим владельцам подробно изучать особенности пород, посещать занятия по дрессировке и не игнорировать потребность в социализации своих пушистых друзей. Только так можно обеспечить безопасное и гармоничное сосуществование с вашим четырехлапым другом.



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