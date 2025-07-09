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Любителям собак и кошек приготовиться: за что можно получить штраф или даже тюремный срок

Владелец может получить до 3 лет тюрьмы или до 5950 грн штрафа за животное, оставленное в автомобиле

9 июля 2025, 16:33
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Недилько Ксения

В Украине водителям грозит уголовная и административная ответственность за оставление животных в закрытом автомобиле в жару. Такая ситуация представляет смертельную угрозу для любимцев – салон быстро превращается в ловушку с критической температурой. Об этом сообщают в КГГА.

Любителям собак и кошек приготовиться: за что можно получить штраф или даже тюремный срок

Любителям собак и кошек приготовиться: за что можно получить штраф или даже тюремный срок

Даже в тени температура в машине может стать опасной уже через 10-15 минут. Животные не обладают эффективным механизмом охлаждения, поэтому перегреваются и могут погибнуть.

Штраф за жестокое обращение с животными – от 3400 до 5950 гривен. В случае тяжких последствий предусмотрено уголовное наказание — ограничение или лишение свободы на срок до трех лет и конфискация животного.

В Патрульной полиции подчеркивают: помогите животным пережить жару!

Несколько важных советов:

- обеспечьте животному круглосуточный доступ к свежей воде и регулярно его меняйте;

- Предоставьте любимцу доступ к более прохладным комнатам в доме;

- берегите кавычки животного — избегайте асфальтового покрытия, резиновых дорожек и других поверхностей, которые сильно нагреваются в жару;

- если собачка должна носить намордник, следите, чтобы он мог открывать в нем рот и охлаждаться;

- всегда имейте при себе бутылку с водой и регулярно поите животное;

- никогда не оставляйте любимца в автомобиле, ведь они могут перегреться и даже погибнуть;

- не забывайте о бездомных животных: поставьте миску с водой в тени у дома. Если животному нужна медицинская помощь – не проходите мимо! Обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику.

Напомним, портал "Комментарии" писал, правда ли, что кошки и собаки видят души умерших: духовные и научные утверждения.



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