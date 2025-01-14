Котенок по цене автомобиля: в Украине продают пушистиков редкой окраски

Цены на домашних любимцев могут достигать сотен тысяч гривен. И такую сумму продавцы могут простить не только за экзотических животных, но и за котят или щенков.

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В Черновцах предлагают приобрести бенгальский котенок с редкой окраской "красное золото". Стоимость пушистика — 200 тысяч гривен, что эквивалентно стоимости некоторых автомобилей или 25 минимальных заработных плат.

Издание "Телеграф" сообщает, что котята предлагаются как домашние любимцы или для разведения. Сейчас они проходят фазу фаззинга, когда мех еще не приобрел окончательный вид, однако во взрослом возрасте будет редкая окраска. В качестве примера показывают предварительный выводок. Родители дорогих котят также имеют специфическую окраску.









Отмечается, что бенгальские коты выглядят как миниатюрные леопарды благодаря своей яркой пятнистой или мраморной окраске. Шерсть кошек короткая, блестящая, очень мягкая на ощупь. Бенгальские коты имеют уникальный "глиттер" – особый блеск шерсти.

"Красное золото – это один из самых ценных и редких вариантов окраски шерсти бенгальских кошек. Этот окрас имеет оттенки, напоминающие роскошное золото с красным или медным отливом", — говорится в сообщении.

Такие кошки очень социальные, любят воду и активные игры. Бенгалы очень "умны" и легко учатся. Их можно приучить гулять на поводке и делать трюки. Однако для сохранения красоты шерсти и хорошего самочувствия животного требуется специальное питание.

Напомним, что киевлянка, как писал портал "Комментарии", выбросила кота из окна.