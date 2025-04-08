Кот вернулся домой после года на кладбище: он не хотел покидать своего хозяина

В Португалии завершилась трогательная история кота, по имени Гарфилд. Он больше года провел на кладбище у могилы своего покойного хозяина. Гарфилд стал местной легендой в городе Повуа-де-Варзим и наконец-то вернулся в семью после сильного отравления, которое могло убить кота.

Кот год не покидал могилу хозяина Фото: Unsplash

История Гарфилда началась в январе прошлого года, когда ушел из жизни его владелец – 86-летний местный житель. После похорон кот исчез из дома. Только через несколько месяцев его обнаружили на муниципальном кладбище города. Он избрал убежищем могилу своего умершего хозяина.

В интервью местным СМИ внучка умершего Сусанна Вилар рассказала, что была глубоко удивлена преданностью Гарфилда. Уважая выбор животного, семья решила не мешать ему и оставить на кладбище. Там кот быстро стал не только талисманом для работников некрополя, но и символом верности всему сообществу.

Гарфилд на кладбище получил новое прозвище – "Принц". Именно так его стали называть смотрители кладбища, а также посетители.

Кот Гарфилд

Однако весной неизвестные отравили Гарфилда. Животное вовремя спасли и его жизни ничего не угрожает. Вилар отметила, что после года жизни на могиле рядом со своим хозяином, они решили забрать кота в свой дом. Женщина объяснила, что это будет для него более безопасное место, чтобы его снова не отравили.

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