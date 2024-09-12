Кинологи назвали самые популярные породы собак в 2024 году

За последние годы интерес к покупке щенков вырос до рекордного уровня. Согласно последним данным, опубликованным Кинологическим клубом Великобритании, среди более 220 различных племенных пород наибольшей популярностью в 2024 году пользуются лабрадор-ретриверы, кокер-спаниели и французские бульдоги.

Кинологи назвали 5 самых популярных собачьих пород

Лабрадор-ретривер занимает первое место в списке самых желанных собак. Эта порода известна своим дружелюбием и послушанием, а также преданностью владельцам. Красные, черные, золотистые и шоколадные – все они одинаково востребованы среди любителей собак.

На втором месте располагается кокер-спаниель, который славится своим активным и добродушным характером. Эта порода, как и раньше, остается одной из самых популярных в Великобритании.

Французский бульдог, ранее состязавшийся за первенство с лабрадором, в этом году немного уступил, но все же остается в тройке лидеров. Эти компактные и мускулистые собаки завоевали любовь за свой уникальный внешний вид и характер.

Миниатюрные гладкошерстные таксы также набирают популярность, благодаря своему очарованию и размеру, который делает их идеальными для жизни в квартире.

Не отстает и золотистый ретривер, занимающий пятое место среди самых популярных пород. Эти собаки известны своей дружелюбностью и преданностью, что делает их отличными семейными питомцами.

Эксперты утверждают, что выбор породы должен быть обдуманным решением, основанным на вашем образе жизни и возможностях ухода за животным. Ветеринары и кинологи советуют новичкам начать с тех пород, которые легче всего адаптируются к новым условиям и не требуют особенного ухода.

Выбор щенка — это не только радость, но и большая ответственность. Прежде чем принять решение, необходимо учитывать множество факторов, включая характеристики породы, условия содержания и ваши собственные предпочтения. Помните, что каждая собака заслуживает любви и заботы, и ваше решение должно быть обдуманным и ответственным.