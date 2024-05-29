Как выглядит самый большой кот в мире: какая порода

В бразильском штате Сан-Паулу обитает необычный питомец, привлекающий внимание не только любителей кошек, но и мировых рекордсменов. Ксартрукс, шестилетний кот породы мейн-кун, достиг впечатляющих размеров — его длина составляет 1,3 метра при весе более 10 килограммов, что делает его одним из самых крупных представителей домашних кошек в мире.

Как выглядит самый большой кот в мире

Мейн-куны известны своими внушительными размерами, однако Ксартрукс, питомец Марсии Оливейре и Жана Мартинса, выглядит поистине монументально.

"Когда он был котенком, весил всего 80 граммов и был самым маленьким в выводке", — делится Марсия, которая занимается разведением мейн-кунов с 2013 года. С возрастом кот начал опережать своих братьев, и уже в четырехмесячном возрасте его размеры превысили размеры обычных домашних котов.

Уникальные размеры Ксартрукса не остались без внимания: в январе 2023 года супруги подали заявку на регистрацию рекорда в Книгу рекордов Гиннеса. Они приложили видео, на котором Ксартрукс демонстрирует свои размеры на выставке Клуба котов в Рио.

"Ксартрукс вполне соответствует стандартам породы от размера до характера. Он очень милый, любящий, добродушный и, при всем при этом, немного ленивый. Он делает все, что захочется, вместе с нами", — с улыбкой рассказывает Марсия.



Мейн-куны, как правило, достигают полной зрелости к 3-5 годам и могут весить от 8 до 10 кг, живя в среднем от 12 до 15 лет. Они известны своей привязанностью к людям и способностью хорошо ладить с детьми и другими домашними животными.

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