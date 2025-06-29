Как помочь собаке, которую ужалила пчела или оса: это должен знать каждый владелец

Даже один укус пчелы или осы может иметь серьезные последствия для собаки, которые могут вызвать длительные боли, отеки или смертельно опасный анафилактический шок. Особенно уязвимы молодые животные, маленькие породы и собаки-аллергики.

Что делать, если собаку укусила пчела.Фото: be.chewy.com

Летнее и весеннее время повышенной активности насекомых. Собаки, которые много времени проводят на улице, иногда пытаются схватить насекомое и получают ответный болезненный укус от осы или пчелы. Хотя оба вида насекомых имеют яд, их поведение и угроза отличаются. Пчела жалит один раз, оставляя жало в теле. Яд попадает в организм постепенно, пока жало не удалено. Оса, в отличие от пчелы, может жалить несколько раз, не оставляя жала. Она значительно более агрессивна, а после гибели выделяет феромоны, которые могут привлечь других.

Признаки укуса собаки

Первые симптомы укуса пчелы или осы:

покраснение и отек в месте укуса;

зуд, нытье или лизание укушенного места;

вялость или тревожное поведение.

Однако, если животное имеет аллергию, появляются более серьезные признаки укуса насекомого:

отек морды, шеи или языка;

затрудненное дыхание, хрипы;

тошнота, диарея;

резкое падение активности;

потеря сознания.

Это возможные симптомы анафилактического шока, требующего срочной медицинской помощи. В таком случае следует немедленно обратиться к ветеринару.

Что делать, если собаку ужалила оса или пчела

В случае укуса пчелы удалите жало. Используйте пинцет или тупую сторону ножа. Не сжимайте мешочек с ядом. Продезинфицируйте место укуса. Для этого примените антисептик или сделайте пасту из пищевой соды и воды. После дезинфекции приложите холодный компресс, который снизит отек и боль для собаки. Следите за состоянием животного.

Чтобы предотвратить укусы насекомых ваших любимцев, стоит дома установить москитные сетки на окна. На прогулках держите собаку под контролем. Избегайте зон с большим количеством цветов или гнилых фруктов, где часто летают осы. Научите собаку команд "ко мне" или "фу". Это поможет остановить собаку, если она заинтересовалась насекомым. Обследуйте территорию двора на наличие гнезд ос.

Посоветуйтесь с ветеринаром, если у вас есть подозрения на аллергию у собаки. Специалисты могут порекомендовать иметь при себе антигистаминное средство, которое может спасти жизнь собаке.

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