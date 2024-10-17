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Хомяк напал на женщину: после укуса она умерла в нескольких метрах от больницы

Укус хомяка привел к смерти матери двоих детей в Испании.

сегодня, 10:43
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Slava Kot

Трагический случай произошел в Испании с 38-летней матерью двоих детей. Ее укусил домашний хомяк, после чего женщина пыталась обратиться в больницу, однако упала в обморок, а врачи констатировали ее смерть. Связана ли смерть женщины с укусом домашнего любимца, теперь покажет вскрытие.

Хомяк напал на женщину: после укуса она умерла в нескольких метрах от больницы

Укус хомяка привел к смерти женщины. Фото из открытых источников

Как сообщают испанские СМИ, после укуса хомяка женщина направлялась в ближайшее отделение неотложной помощи вместе со своими детьми 11 и 17 лет. Она внезапно потеряла сознание за несколько метров перед входом в больницу.

Медицинский персонал бросился на помощь пострадавшей, пытаясь реанимировать женщину, но спасти ее жизнь не удалось. Пока неизвестно, связан ли трагический случай с укусом хомяка.

Медики отмечают, что укусы хомяков редко приводят к серьезным последствиям, однако существуют исключительные случаи, когда они могут вызвать опасные для жизни инфекции или аллергические реакции. Среди возможных осложнений – передача бешенства или бактериальные инфекции, а также анафилактический шок, что может быть вызвано серьезной аллергией на укус.

Местный суд объявил о расследовании смерти женщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о нападении животного в Норвегии, где агрессивный беркут пытался похитить 1,5-летнего ребенка. Мать беспомощно билась с птицей, пока ей не помог сосед.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Словакии, где на мужчину напал медведь во время сбора грибов. На место инцидента вызвали вертолет, однако медики констатировали смерть мужчины после ранений нанесенных диким животным.



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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/31064260/mum-dies-hamster-attack-home/
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