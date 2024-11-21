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Где зимой опасно выгуливать собаку: советы кинолога

Зима и безопасность собак: кинолог назвал рискованные локации для выгула

сегодня, 01:10
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Автор:
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Черновалова Кристина

Зима сменяет привычный ритм прогулок с домашними любимцами. Каток на тротуарах, химические реагенты и другие сезонные факторы могут создавать угрозу для здоровья вашей собаки. Чтобы прогулки оставались приятными и безопасными, важно знать, какие места лучше избегать.

Где зимой опасно выгуливать собаку: советы кинолога

Кинолог рассказал, где не стоит выгуливать собак зимой

Обледеневшие тротуары и дороги – одна из главных зимних опасностей. Собаки не приспособлены к ходьбе по льду, и это может вызвать травмы лап, растяжения или даже переломы. К тому же хозяин, потеряв равновесие, может упасть, подвергая и себя, и животному опасности.

Кроме того, с ним — время, когда дороги активно посыпают солью и реагентами, чтобы бороться с гололедицей. Эти вещества, попадая на лапы собаки, могут вызвать раздражение кожи, а если животное их облизывает, это может привести к отравлению. Признаки интоксикации включают тошноту, рвоту и слабость.

Как защитить собаку:

  • Мойте лапы после каждой прогулки.

  • Используйте специальные кремы или воск для защиты лап.

  • По возможности надевайте на животное защитную обувь.

Замерзшие пруды и реки кажутся идеальным местом для игр, но они могут быть очень опасными. Тонкий лед может не выдержать даже веса небольшой собаки, и риск провалиться под него очень высок. Даже берег водоема может быть скользким, что создает угрозу травм.

Как подготовиться к зимним прогулкам?

  1. Одежда для собак. Если у вашего любимца короткая шерсть, утепленный комбинезон поможет избежать переохлаждения.

  2. Защита лап. Используйте защитный крем, воск или обувь, чтобы минимизировать воздействие реагентов и холода.

  3. Сократите время на улице. Мороз оказывает негативное влияние на суставы и общее состояние животного, поэтому лучше гулять короче, но чаще.

  4. Планируйте маршруты. Избегайте скользких дорожек, замерзших водоемов и зон с большим количеством реагентов.

Зима может быть удобной для прогулок с собакой, если учитывать потенциальные угрозы. Избегайте опасных мест, соблюдайте простые правила и обеспечьте своему четвероногому другу приятные и безопасные прогулки в холодное время года.



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