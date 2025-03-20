Эти три породы собак кинологи назвали самыми популярными в 2025 году

Кинологи назвали самые популярные породы собак, которые будут на пике в 2025 году. Согласно данным Американского клуба собаководства, среди лидеров оказались французские бульдоги, золотистые ретриверы и лабрадоры-ретриверы, сообщает ABCNews.

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Французские бульдоги уже третий год занимают первое место, и это не случайно. Они приобретают популярность благодаря своим компактным размерам, что делает их идеальными для жизни в квартирах, отмечают кинологи.

"Во-первых, они очень милый вид. Но также, учитывая, что все больше людей выбирают жизнь в квартирах, они прекрасно подходят для ограниченного пространства", – пояснила Бренди Хантер Манден, вице-президент AKC.

Она также добавила, что французские бульдоги известны своим дружелюбием и желанием проводить время с владельцами, что является еще одной причиной их популярности.

Что касается золотистых ретриверов и лабрадоров, то эти породы также пользуются большим спросом благодаря своим превосходным качествам.

"Золотистые ретриверы хорошо адаптируются и хорошо ладят с семьями. Они готовы гулять сколько угодно, что важно для многих семей, и при этом очень нежны к детям. Они также отлично работают вместе со служебными собаками", — добавила Манден.

Лабрадоры, в свою очередь, также имеют репутацию доброжелательных и активных собак, которые обожают походы и упражнения.

"Лабрадоры очень энергичны, веселы и любят бегать и обниматься. Это одна из причин, почему эта порода так популярна среди владельцев собак", – отметила она.

Однако кинолог отмечает, что перед тем как выбрать собаку, важно четко понять, какие именно потребности вы хотите удовлетворить, поскольку даже самая популярная порода не всегда подходит каждому.

"То, что порода является самой популярной, не означает, что она подходит именно вам", – подытожила Манден.

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