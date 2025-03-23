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Эти породы собак способны поразить каждого своим интеллектом.

Один из способов оценки интеллекта собак был разработан канадским психологом и кинологом Стэнли Кореном.

сегодня, 18:10
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Клименко Елена

Начинающие в мире собачников часто выбирают своих любимцев по разным критериям: некоторым нужны самые маленькие собаки, другие ищут самых высоких или самых тихих. Кто-то хочет редкого пса, а кто-то стремится к разумному животному.

Эти породы собак способны поразить каждого своим интеллектом.

Фото: из открытых источников

Один из способов оценки интеллекта собак был разработан канадским психологом и кинологом Стэнли Кореном. Он исследовал более 200 пород собак, создал серию тестов по измерению их рабочего интеллекта и составлял рейтинг пород.

Топ-10 самых умных собак в мире

Бордер-когда – лидер среди самых умных пород. Они энергичны, внимательны и способны учиться. Эти собаки могут запоминать предметы и решать математические задачи. Однако они нуждаются в много внимания, поэтому не всегда подходят для семей с маленькими детьми.

Пудели известны не только своей кудрявой шерстью, но и умом и преданностью. Они обладают артистическими способностями и быстро учатся, способны даже "читать по губам" своего хозяина. Пудели часто становятся великолепными цирковыми артистами.

Немецкая овчарка обладает высокими интеллектуальными способностями, преданностью и послушанием. Эти собаки, первоначально выведенные для пастухов, сегодня активно работают в полиции и армии, а также принимают участие в спасательных операциях.

Золотистый ретривер – очень дружелюбные, любящие и верные собаки, идеально подходящие для семей с детьми. Они отлично выполняют роль собак-поводырей, спасателей и даже терапевтов. Золотистые ретриверы очень социальные и не любят оставаться в одиночестве.

Доберманы – эти собаки созданы для охраны, они верны, отважны и защищают своего хозяина в любых обстоятельствах. Их агрессивность зависит от воспитания, поэтому важно учить их правильно.

Шелти (шотландская овчарка) часто путают с бордер-коли, но это отдельная порода. Они быстро реагируют, независимы, ласковы и способны выражать свои эмоции через звуки. Эти собаки внимательны к людям, но их нужно уважать и относиться к ним с пониманием.

Лабрадор-ретривер является одной из самых популярных пород благодаря своей доброжелательности и социальности. Они отлично подходят для семейной жизни, а также работают как собаки-поводыри, спасатели и терапевты.

Континентальный тот-спаниель (папильон) известен своими большими ушами и маленьким размером. Эти собаки обладают прекрасной памятью, быстро привязываются к своим хозяевам и требуют постоянного ухода. Папильоны подходят одиноким людям или пожилым парам.

Ротвейлеры обладают развитым чувством ответственности, храбростью и преданностью. Они нуждаются в дисциплинированном воспитании и регулярных физических нагрузках. Ротвейлеры могут участвовать в службах спасения и выполнять задачи полиции и армии.

Австралийская овчарка – энергичная, трудолюбивая и лояльная к хозяину. Она была выведена для выпаса скота, имеет отличную ловкость и высокий уровень интеллекта, а также может иметь очень красивую окраску.

Как уже писали "Комментарии", кинологи назвали самые популярные породы собак, которые будут на пике в 2025 году. Согласно данным Американского клуба собаководства, среди лидеров оказались французские бульдоги, золотистые ретриверы и лабрадоры-ретриверы, сообщает ABCNews.



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