Думаешь, синичка – это просто милая птичка: вот 3 вещи, которые она делает, и от них становится жутко

Когда мы видим синичку зимой – маленькую, яркую, оживленную – рука сама тянется насыпать ей семена. Она кажется символом уюта, тепла и хорошей природы. Но стоит понаблюдать за ней подольше или заглянуть в научные исследования орнитологов — и иллюзия быстро исчезает.

Милая, пушистая и… опасная: что скрывает синичка, если присмотреться внимательнее

Синица – это не просто милая птичка. Это маленький, умный и очень жесткий боец , прекрасно знающий, как выживать. И вот три факта о ней, которые обычно не ожидаешь увидеть таким милым образом.

1. Она уничтожает порядок в кормушке — и ей безразлично других

Многие замечали: синица прилетает к кормушке и начинает активно разбрасывать зерно. На первый взгляд – настоящий вредитель. Часть людей даже считает это доказательством того, что птиц зимой не стоит подкармливать, мол, так работает естественный отбор.

На самом же деле синица действует не из зла, а по холодному расчету. Она ищет самую калорийную пищу – семена подсолнечника, орехи, кусочки жира. Просо, овес и прочее "дешевое" зерно ее не интересует. В процессе поиска она выбрасывает все лишнее, и так другие птицы, в частности воробьи, могут остаться голодными, потому что из-под снега еду уже не найдут.

Синица не думает о справедливости. Она думает о выживании. И в этом она безжалостна.

2. Это пернатый вор с высоким интеллектом

Синицы — одни из самых умных птиц в городах. Их мозг позволяет не только запоминать, но и учиться, наблюдая за другими .

Еще в ХХ веке они научились открывать бутылки с молоком – сначала картонные пробки, затем фольгу. Сегодня они легко проклевывают упаковку, коробки и мягкие пакеты с едой. Более того — стоит одной синицы освоить новый способ "воровства", как за короткое время этому учится вся местная популяция.

Во времена, когда люди вывешивали еду за окно как "оконный холодильник", именно синицы первыми прилетали проверять пакеты. Сегодня они также ловко тянут еду на рынках, возле магазинов и складов, часто опережая даже воробьев.

3. Она ест мертвечину — и это норма

Фраза "всеядная птичка" обычно звучит безопасно. Но в случае с синицей это значит гораздо больше, чем зерно и насекомые.

Если зимой она находит в снегу мертвую мышь или другую птицу — она спокойно ее ест . Без колебаний. Без милости. А в условиях неволи несколько синиц могут убить самую слабую особь. Это не исключение – это инстинкт.

Синица – не жертва. Она хищник в миниатюре. Маленький, умный и эффективный.

