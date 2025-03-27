Что делать, если на собаке клещ: пошаговая инструкция

Клещи – это опасные паразиты, которые могут нанести серьезный вред здоровью вашего любимца. Они переносят такие болезни как бабезиоз, анаплазмоз и болезнь Лайма. Поэтому если вы обнаружили клеща на собаке, действовать нужно быстро и правильно. Рассказываем, как правильно удалить паразита и защитить своего питомца в будущем.

Клещ на собаке. Фото из открытых источников

Клещи – это маленькие паукообразные, которые в голодном состоянии имеют плоское овальное тело, а после насыщения кровью они набухают и принимают форму "мешочка". Они могут быть размером от нескольких миллиметров до 3 см.

Если клещ еще не прикрепился к коже, он выглядит как маленькое темное пятнышко, двигающееся по шерсти. Если паразит уже присосался, вы заметите небольшое неподвижное образование на коже. Впоследствии оно может увеличиться, приобретая характерную выпуклую форму.

Где искать клещей на собаке

После каждой прогулки внимательно осматривайте питомца, особенно в местах, где клещам проще всего закрепиться:

— область шеи и затылка

— живот и пах

— внутренняя часть ушей

— между пальцами лап

Помните, что клещи встречаются не только в лесах или в парках, но и на городских газонах, во дворах и даже на детских площадках.

Инструкция, как правильно удалить клеща на собаке

Если вы обнаружили клеща, не паникуйте и не пытайтесь выдавить его пальцами. Это может увеличить риск заражения. Не следует смазывать клеща маслом, спиртом или кремами. Также не стоит пытаться раздавить клеща, вытащить пальцами или давить на брюшко паразита.

Как правильно удалить клеща

С помощью пинцета:

1. Возьмите клеща пинцетом как можно ближе к коже.

2. Удерживая его под углом к поверхности, резким движением извлеките паразита.

Специальным лассо для клещей:

1. Осторожно разместите петлю ласо вокруг клеща.

2. Нажмите кнопку для затяжки.

3. Извлеките паразита плавным, но решительным движением.

Крючком для клещей:

1. Заведите крючок под паразита как можно ближе к коже.

2. Поднимите и поверните 2-3 раза, пока клещ не выйдет.

После удаления клеща обязательно продезинфицируйте место укуса и руки.

В течение нескольких дней после удаления клеща внимательно наблюдайте за питомцем. В ближайшие дни станет ясно, не заразил ли клещ собаку какими-то болезнями. Симптомы, которые могут указывать на то, что ваша собака заболела, включают потерю аппетита, слабость, температуру, апатию и темную мочу. Если вы заметили эти симптомы, обязательно обратитесь к ветеринару и не забудьте сообщить ему, что собаку недавно укусил клещ.

Чтобы защитить собаку от клещей, следует использовать специальные ошейники, капли на холку и жевательные таблетки с антипаразитарным действием.

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