Чем из вашего холодильника можно угостить собаку: топ-10 продуктов

Как часто вы задумываетесь, можно ли угостить свою собаку чем-нибудь из своей тарелки? Для многих владельцев собака – это не просто животное, а настоящий член семьи, и иногда хочется поделиться вкусненьким со стола. Однако не все человеческие продукты безопасны для четырехлапых друзей. Так как же избежать проблем и не навредить здоровью любимца?

10 человеческих продуктов, которыми можно безопасно кормить собаку

Мы подготовили список из 10 продуктов, которые не только не повредят, но и могут быть полезны для вашей собаки, если их правильно готовить и давать в умеренных количествах.

1. Морковь

Если ваша собака любит хрустить, морковь станет идеальным вариантом. Она богата витаминами A и C, а также содержит клетчатку, которая помогает с пищеварением. Кроме того, этот овощ – настоящая находка для собак, стремящихся поддерживать форму, ведь в нем мало калорий.

2. Яблоки

Что может быть проще обычного яблока? Яблоки содержат много антиоксидантов, витаминов и клетчатки, помогающих собаке оставаться здоровым. Однако важно не забывать удалять сердцевину и семена, ведь они могут быть токсичными.

3. Тыква

Тыква – это настоящая супереда не только для людей, но и для собак. Он известен своими положительными свойствами для пищеварения, ведь содержит большое количество клетчатки. Кроме того, тыква богата витаминами A, E и C, поддерживающими иммунную систему вашего четырехлапого друга.

4. Рис

Когда у собаки возникают проблемы с желудком, многие ветеринары рекомендуют добавить в рацион белый рис. Он легко усваивается, помогает успокоить пищеварительную систему и быстро придает энергию. Просто убедитесь, что рис вареный без соли и специй.

5. Курятина

Если говорить о самом распространенном блюде, которое можно дать собаке, то это точно вареная курятина. Это источник белка, который идеально подходит для поддержания мышц собаки. Главное правило – избегать жареной курицы и костей, которые могут травмировать.

6. Рыба

Лосось или тунец – это отличный источник омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье кожи и блеск шерсти. Рыбу следует давать вареной или приготовленной на пару, избегая специй и соли. Обязательно проверяйте наличие костей, чтобы собака не подавилась.

7. Яйца

Вареное яйцо – настоящий источник белка и витаминов для вашей собаки. Оно способствует здоровью шерсти и укрепляет иммунитет. Однако избегайте сырых яиц, которые могут содержать вредные бактерии.

8. Картофель

Вареный картофель – еще один продукт, который можно смело давать собаке. Она содержит много витаминов и минералов, в частности витамин B6 и C. Однако следует помнить, что сырой картофельный крахмал вреден для собак, поэтому всегда давайте только вареный картофель.

9. Сладкий перец

Этот яркий овощ богат витаминами и антиоксидантами, которые способствуют общему здоровью собаки. Следует дать предпочтение красному или желтому сладкому перцу, избегая острых сортов, которые могут вызвать дискомфорт в желудке вашего любимца.

10. Сыр

Небольшая порция сыра может быть приятным вкусником для вашей собаки. Сыр содержит кальций и белок, но важно не переборщить – у некоторых собак может быть непереносимость лактозы.

Полезные советы

Помните, что даже безопасные продукты следует давать в умеренных количествах. Следует также учитывать индивидуальные потребности вашей собаки и возможные аллергии. Всегда консультируйтесь с ветеринаром, прежде чем добавлять в рацион новый продукт.