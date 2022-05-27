Оккупанты понесли существенные потери на Николаевском и Криворожском направлениях: подробности

захватчики вынуждены были переместиться на оккупированную территорию Херсонской области, ведь понесли существенные потери на Николаевском и Криворожском направлениях. Об этом сообщают в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 27 мая.

Оккупанты понесли серьезные потери (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что из-за потерь у оккупантов будет продолжаться доукомплектование разбитых подразделений армии РФ.

"На Николаевском и Криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня", — сообщают в сводке. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у РФ новая тактика в войне против Украины . Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Радио Свобода" заявил, что война с российским агрессором будет долговременной. По его словам, сейчас задача армии РФ – выйти на границы Луганской и Донецкой областей, а также закрепиться на захваченных территориях Херсонской области. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как россияне сменили тактику спустя три месяца войны. И что нам нужно, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что россияне осторожнее. И не идут нахрапом, как в первые недели и даже месяцы. По его мнению, для того чтобы сломать ситуацию, нам нужна дальнобойная артиллерия, причем в значительном количестве. Не 10-50 гаубиц, а 300-350. Три-четыре полноценных артбригады. Нужны реактивные системы залпового огня (РСЗО), авиация.





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