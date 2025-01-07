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В сети несется новая пугалка для украинцев: что с ней не так

Андрющенко опроверг информацию о том, что в Евросоюзе готовят программы для выезда мужчин из Украины и воссоединения семей

сегодня, 14:15
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Николай Лисицын








Появившаяся в соцсетях и обсуждаемая на украинском телевидении информация о программах воссоединения украинских семей, которые готовятся в ряде стран Европейского союза, не соответствует действительности. Об этом пишет 7 января портал "Комментарии" со ссылкой на экс-советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. По его оценке, информация, что такие программы есть и они предполагают возможность выезда мужчин из Украины, это "полная хрень".

В сети несется новая пугалка для украинцев: что с ней не так

Миллионы украинских беженцев уехали в Европу и пока не собираются возвращаться. Фото: depositphotos.com

"Новая пугалка несется по сети. Скажу кратко – это полная хрень и очередное заявление для привлечения внимания все чуть-чуть не так (не чуть-чуть). Никаких программ “воссоединения” семей не готовится, а тенденция пока совсем обратна в большинстве стран", — написал Андрющенко.


Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в ноябре 2024 года сообщало, что война заставила покинуть свои дома почти 10,5 млн украинцев. Сейчас более 6,7 миллионов беженцев из Украины обратились за международной защитой (большинство в Европе), а более 3,7 миллионов человек остаются вынужденно перемещенными внутри страны.

Согласно опросу Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене, почти четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться домой. В то же время президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что хочет, чтобы беженцы вернулись, чтобы поддержать разрушенную войной экономику и противостоять России. Глава государства объясняет, что  Украина должна вернуть хотя бы 7,5 млн беженцев из-за границы, чтобы "кормить" 10,5 млн пенсионеров.

Известно также, при каких условиях украинские беженцы готовы вернуться  на Родину. Самым главным критерием для украинцев за границей является безопасность. Также важны вступление в НАТО и ЕС и высокие зарплаты. Среди требований есть и преодоление коррупции в государстве и реформы, в частности, в сфере здравоохранения и образования. Причем вернуться будет сложнее украинцам, имеющим детей. Демографы при этом предупреждают, что если Украина не решит проблему возвращения беженцев, большую часть которых составляют женщины с детьми, то после войны будет новая волна миграции: мужчины поедут в Европу воссоединяться с семьями, а не наоборот



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Источник: https://t.me/andriyshTime/31739
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