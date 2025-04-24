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Украине ежегодно потребуется до 400 000 трудовых мигрантов – СМИ

Для поддержки экономики Украина потребует 300-400 тысяч трудовых мигрантов

сегодня, 12:27
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Недилько Ксения

Для поддержки экономики Украина ежегодно потребует 300-400 тысяч трудовых мигрантов, несмотря на наличие почти 2 миллионов безработных. Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Украине ежегодно потребуется до 400 000 трудовых мигрантов – СМИ

Рабочие мигранты

"У нас с вами достаточно большая структурная безработица. У нас формально почти 2 миллиона человек безработны по методике Международной организации труда. Но у нас есть такие специальности, которые в яростном дефиците", — отметил он.

По его словам, самый большой дефицит наблюдается среди рабочих и инженерно-конструкторских специальностей. Остро стоит вопрос нехватки водителей большегрузных автомобилей.

"Украина, и об этом давно говорят демографы, вынуждена будет решать вопрос с трудовыми мигрантами. Кстати, уже есть на сегодняшний момент, например, примеры, когда там определенные предприятия на Закарпатье пригласили на работу представителей из Бангладеш, потому что не могли найти, собственно, работников в той области, где они начали размещать деревообрабатывающее предприятие. Так что, те проблемы, кстати, демографы вообще говорят, что Украине нужно ежегодно завозить где-то порядка 300 000 — 400 000 трудовых мигрантов. То есть, все те вещи, это очень большой вызов на сегодняшний момент украинскому рынку труда. И для восстановления Украины, в случае остановки активной фазы боевых действий, нужно где-то порядка, дополнительно 4 млн рабочих мест, 4 млн рабочих рук", — сообщил Пендзин.

Он напомнил, что после полномасштабного российского вторжения из Украины в качестве беженцев уехало 6,8 млн человек.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько украинские беженцы за рубежом получают социальные выплаты в каждой стране.



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Источник: https://weukraine.tv/exclusive/ukrajini-shchoroku-potribno-bude-do-400-000-trudovikh-mihrantiv-dlja-pidtrimki-ekonomiki-pendzin/
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