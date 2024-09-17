«Тещины истории» на границе: с кем мужчины не прочь жениться, чтобы сбежать

Пограничники разоблачили 19-летнюю харьковчанку, с инвалидностью II группы и 23-летнего жителя Ивано-Франковщины, которые без намерения создания семьи, заключили брак. "Пара" якобы ехала в гости к теще в Италию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Попытка пересечения границы, фото: ГПСУ

Однако дать ответ на ряд логических вопросов "супруги" не смогли. К примеру, мужчина не знал имени тещи.

Так что пересечь границу не удалось. А о признаках уголовного преступления пограничники сообщили Нацполиции.





Другой случай произошел в пункте пропуска "Краковец", где пограничники Львовского отряда разоблачили 56-летнюю женщину, лицо с инвалидностью I группы, которая без намерений создания семьи, заключила брак с 39-летним мужчиной.

Сначала "молодожены" рассказывали, что едут в Германию якобы для лечения жены. Граница "пара" пересекала ночью на собственном автомобиле. Когда женщина поняла, что их планы разоблачили — рассказала, что на самом деле сопровождающий ее мужчина является ее зятем.

Пересечь границу гражданину так и не удалось, ведь об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" оперативные сотрудники Львовского отряда направили сообщение в Нацполицию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Военный помогал переправлять уклонистов через границу: цена вопроса

Следствием установлено, что в июле 2024 года к 43-летнему майору обратился знакомый с просьбой предоставить консультацию по поводу избежания мобилизации на территории Украины во время действия военного положения и возможности уехать за границу. Сколько военный попросил за свои "услуги" – читайте по ссылке.