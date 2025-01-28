Сколько иностранцев посетило Украину с 2022 года: граждане каких стран среди лидеров

С начала 2022 года Украина приняла более 7,3 миллиона иностранцев из 185 стран мира. По данным Государственной пограничной службы (ГПСУ), наибольшее количество визитов зафиксировано в 2024 году – более 2,5 миллиона. Об этом сообщила ГПСУ в ответ на запрос портала "Комментарии".

Граждане которых чаще всего ездят в Украину во время войны

Граждане Молдовы стабильно возглавляют список наиболее частых гостей Украины. В 2024 году они совершили 1 121 351 пересечение границы. Аналогично, молдаване были лидерами в 2022 (1,07 млн) и 2023 (0,8 млн). В целом с начала войны четверка лидеров граждан стран, пересекающих украинскую границу, остается неизменной – Молдова, Румыния, Польша и Венгрия.

Топ 20 стран, граждане которых приезжали в Украину в 2024 году:

1. Молдова – 1 121 351

2. Румыния – 423 256

3. Польша – 219 336

4. Венгрия – 127 472

5. Израиль – 73 703

6. Словакия – 67 339

7. США – 52 012

8. Германия – 49 217

9. Турция – 47 240

10. Великобритания – 32 624

11. Сирия – 27 720

12. Италия – 24 037

13. Чехия – 22 687

14. Азербайджан – 19 732

15. Россия – 15 843

16. Франция – 14 914

17. Литва – 13 853

18. Грузия – 13 514

19. Болгария – 10 924

20. Латвия – 10 184

Основные причины визитов иностранцев в Украину

Большинство иностранцев в 2024 году приехали в Украину с частными визитами – это 2 474 068 человек. Среди других причин:

— обслуживание транспортных средств — 69 425 иностранцев преимущественно граждане Сирии, Турции и Филиппин

— транзит – 1 086 иностранцев

— туризм – 701 гражданин, большинство из США и Турции.

Какие документы нужны иностранцам для въезда в Украину?

Для въезда в Украину иностранцам необходимо иметь загранпаспорт (граждане Турции и Грузии могут использовать ID-карты), визу (если это предусмотрено законодательством) и подтверждение цели поездки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько иностранных студентов учится в Украине в 2025 году.

Также "Комментарии" писали о том, сколько иностранцев и из каких стран присоединяется к ВСУ.