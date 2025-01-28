Сколько иностранцев посетило Украину с 2022 года: граждане каких стран среди лидеров

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Slava Kot
С начала 2022 года Украина приняла более 7,3 миллиона иностранцев из 185 стран мира. По данным Государственной пограничной службы (ГПСУ), наибольшее количество визитов зафиксировано в 2024 году – более 2,5 миллиона. Об этом сообщила ГПСУ в ответ на запрос портала "Комментарии".
Граждане которых чаще всего ездят в Украину во время войны
Граждане Молдовы стабильно возглавляют список наиболее частых гостей Украины. В 2024 году они совершили 1 121 351 пересечение границы. Аналогично, молдаване были лидерами в 2022 (1,07 млн) и 2023 (0,8 млн). В целом с начала войны четверка лидеров граждан стран, пересекающих украинскую границу, остается неизменной – Молдова, Румыния, Польша и Венгрия.
Топ 20 стран, граждане которых приезжали в Украину в 2024 году:
Большинство иностранцев в 2024 году приехали в Украину с частными визитами – это 2 474 068 человек. Среди других причин:
Для въезда в Украину иностранцам необходимо иметь загранпаспорт (граждане Турции и Грузии могут использовать ID-карты), визу (если это предусмотрено законодательством) и подтверждение цели поездки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько иностранных студентов учится в Украине в 2025 году.
Также "Комментарии" писали о том, сколько иностранцев и из каких стран присоединяется к ВСУ.
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