Пятеро мужчин пытались переплыть Тису: что с ними стало (ВИДЕО)

Четырех киевлян и одного жителя Донбасса задержали вечером 14 сентября пограничники отделения "Грушово" Мукачевского отряда. Мужчины планировали переплывать Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Тиса. Фото из открытых источников

Обнаруженным через соцсети переправщикам, обещавшим помочь перейти на румынский берег, каждый из задержанных заплатил по 9 тысяч долларов США. С наступлением темноты отчаянные путешественники выдвинулись на преодоление неизвестной им реки, из которой с начала 2024 года с обеих сторон границы извлекли тела 21 утопленника.

К счастью, за 70 метров до государственной границы "пловцов" задержал пограничный наряд.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" дело направлено в суд.

В настоящее время оперативники отряда подробно изучают все обстоятельства и устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.









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Правоохранительница из Волыни переправила за границу более 30 мужчин: какая цена вопроса

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранительнице из Волыни, которая помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста. Дельцы искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тысячи долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований. Как происходила "схема" – читайте по ссылке.