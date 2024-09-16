logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Миграция населения Пятеро мужчин пытались переплыть Тису: что с ними стало (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пятеро мужчин пытались переплыть Тису: что с ними стало (ВИДЕО)

Четверо киевлян и дончанин планировали переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию

сегодня, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Четырех киевлян и одного жителя Донбасса задержали вечером 14 сентября пограничники отделения "Грушово" Мукачевского отряда. Мужчины планировали переплывать Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Пятеро мужчин пытались переплыть Тису: что с ними стало (ВИДЕО)

Тиса. Фото из открытых источников

Обнаруженным через соцсети переправщикам, обещавшим помочь перейти на румынский берег, каждый из задержанных заплатил по 9 тысяч долларов США. С наступлением темноты отчаянные путешественники выдвинулись на преодоление неизвестной им реки, из которой с начала 2024 года с обеих сторон границы извлекли тела 21 утопленника.

К счастью, за 70 метров до государственной границы "пловцов" задержал пограничный наряд.

В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" дело направлено в суд.

В настоящее время оперативники отряда подробно изучают все обстоятельства и устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.


Пятеро мужчин пытались переплыть Тису: что с ними стало (ВИДЕО) - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Правоохранительница из Волыни переправила за границу более 30 мужчин: какая цена вопроса

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранительнице из Волыни, которая помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста. Дельцы искали "клиентов" в соцсетях, а стоимость услуг составляла 3,5 тысячи долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований. Как происходила "схема" – читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости