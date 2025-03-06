Правительство определило порядок пересечения границы: что известно

Постановление КМУ №244 от 4 марта 2025 года предусматривает внесение изменений в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, которые относятся к сфере культуры, стратегическим коммуникациям, медиа и информационной сфере. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

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Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут выехать за границу при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия подтверждающих документов:

▪ письмо Минкультуры и стратегических коммуникаций или Минцифры к Администрации Госпогранслужбы относительно деталей поездки;

▪ приглашение иностранной организации (с переводом на украинский);

▪ военно-учетный документ с соответствующими отметками территориальных центров комплектования и социальной поддержки или военно-учетный документ в электронной форме.

Если цель поездки не подтверждена, в выезде будет отказано.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины. Ранее решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями, но эта норма больше не действует.